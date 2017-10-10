Евгений Медведев: "Авангард" дал фору "Барысу", а потом пришлось отыгрываться"

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев посетовал на слабую реализацию большинства в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:4). По словам защитника, в первом периоде омичи дали фору сопернику.

– Мы в первом периоде дали фору соперникам. Пришлось отыгрываться, – начал Медведев. – Но не смогли дожать, сравнять, перевести игру в овертайм.

– Чего не хватило?

– Реализации большинства. Пять на четыре играли, шесть на четыре. Но вместо того, чтобы забивать, пропустили в свои ворота.

– В моменте, когда был забит ваш гол, бросали прицельно или это был наброс на ворота?

– В сторону ворот бросал, на удачу. Повезло. (Анна ЛЕВЧЕНКО)