Евгений Медведев: "Авангард" был настроен вернуть "Сочи" должок"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (4:0) отметил, что в игре омской команды появилось содержание. По словам россиянина, омичи были настроены взять у сибиряков реванш за поражение в прошлой встрече (1:2).

– Как оцените сегодняшнюю игру?

– Сегодня сыграли еще лучше, чем в первом матче после перерыва: в большинстве забили, и в равных составах.

– Можно говорить, что команда набрала ход?

– Наверное, нет, мы играли и с командами не такого уровня. Радует, что многое стало получаться: рисунок игры, содержание. Порадовали болельщиков – это самое главное.

– В первом периоде удалось забить быстрый гол, и серия жестких силовых приемов последовала.

– Мы знали, к чему готовиться, так как недавно играли с ними. Нужно было вернуть должок. Настроились и спокойно, уверенно вышли на матч.

– Эта игра чем-то отличалась от первой игры в Сочи?

– В принципе, нет. Просто мы использовали свои моменты и забили. Ну и не пропустили, что важно.

– Антон Бурдасов оформил дубль в прошлый раз, сегодня забил две шайбы Петр Хохряков. Когда ждать хет-трик?

– Здорово, за них можно только порадоваться. Эта тройка – молодцы, вторую игру забивают и лидируют. Мы их всячески поддерживаем в этом и ждем продолжения.

– Сегодня принципиально было на "ноль" сыграть?

– Да, для Доминика Фурха. Мы и первую домашнюю игру должны были на "ноль" сыграть, но, к сожалению, не получилось.

– В команде осталось восемь защитников. Хватит ли?

– Я думаю, справимся.

– В двух матчах пропустили одну шайбу. Это подготовка к плей-офф?

– Это заслуга всей команды и вратаря. Мы должны уметь вести в счете и играть матчи на "ноль". Это нам поможет нам держать удар.

– "Спартак" разыгрался – две победы на выезде. Как будете останавливать?

– Ну, выйдем да посмотрим. Будем также настраиваться, как и на предыдущие две игры. (Анна ЛЕВЧЕНКО)