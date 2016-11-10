Евгений Медведев: "Авангард" был настроен вернуть "Сочи" должок"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сочи" (4:0) отметил, что в игре омской команды появилось содержание. По словам россиянина, омичи были настроены взять у сибиряков реванш за поражение в прошлой встрече (1:2).
– Как оцените сегодняшнюю игру?
– Сегодня сыграли еще лучше, чем в первом матче после перерыва: в большинстве забили, и в равных составах.
– Можно говорить, что команда набрала ход?
– Наверное, нет, мы играли и с командами не такого уровня. Радует, что многое стало получаться: рисунок игры, содержание. Порадовали болельщиков – это самое главное.
– В первом периоде удалось забить быстрый гол, и серия жестких силовых приемов последовала.
– Мы знали, к чему готовиться, так как недавно играли с ними. Нужно было вернуть должок. Настроились и спокойно, уверенно вышли на матч.
– Эта игра чем-то отличалась от первой игры в Сочи?
– В принципе, нет. Просто мы использовали свои моменты и забили. Ну и не пропустили, что важно.
– Антон Бурдасов оформил дубль в прошлый раз, сегодня забил две шайбы Петр Хохряков. Когда ждать хет-трик?
– Здорово, за них можно только порадоваться. Эта тройка – молодцы, вторую игру забивают и лидируют. Мы их всячески поддерживаем в этом и ждем продолжения.
– Сегодня принципиально было на "ноль" сыграть?
– Да, для Доминика Фурха. Мы и первую домашнюю игру должны были на "ноль" сыграть, но, к сожалению, не получилось.
– В команде осталось восемь защитников. Хватит ли?
– Я думаю, справимся.
– В двух матчах пропустили одну шайбу. Это подготовка к плей-офф?
– Это заслуга всей команды и вратаря. Мы должны уметь вести в счете и играть матчи на "ноль". Это нам поможет нам держать удар.
– "Спартак" разыгрался – две победы на выезде. Как будете останавливать?
– Ну, выйдем да посмотрим. Будем также настраиваться, как и на предыдущие две игры. (Анна ЛЕВЧЕНКО)