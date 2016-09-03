Евгений Медведев: "Авангард" был хорошо подготовлен к сезону предыдущим тренерским штабом"

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев после победы над "Витязем" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что предыдущий тренерский штаб во главе с Евгением Корноуховым хорошо подготовил команду к сезону. На старте сезона омичи выиграли четыре матча из пяти. За неделю до начала чемпионата в "Авангарде" сменили тренерский штаб: вместо Евгения Корноухова команду возглавил Федор Канарейкин.

– Мы провели большой объем работы на "предсезонке", – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Я считаю, команда была хорошо подготовлена к сезону предыдущим тренерским штабом. Думаю, отсюда и результат. Да, тренеры сменились, изменились определенные вещи в тактике, но в целом команда готова к сезону.

С "Витязем" было много сумбура в концовке. Отдали инициативу, так что хорошо, что все закончилось для нас победой в основное время. Надо играть, конечно, намного увереннее и не терять концентрацию на последних минутах периодов.