09:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Евгений Медведев: "Авангард" был хорошо подготовлен к сезону предыдущим тренерским штабом"

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Капитан "Авангарда" Евгений Медведев после победы над "Витязем" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что предыдущий тренерский штаб во главе с Евгением Корноуховым хорошо подготовил команду к сезону. На старте сезона омичи выиграли четыре матча из пяти. За неделю до начала чемпионата в "Авангарде" сменили тренерский штаб: вместо Евгения Корноухова команду возглавил Федор Канарейкин.

– Мы провели большой объем работы на "предсезонке", – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Я считаю, команда была хорошо подготовлена к сезону предыдущим тренерским штабом. Думаю, отсюда и результат. Да, тренеры сменились, изменились определенные вещи в тактике, но в целом команда готова к сезону.

С "Витязем" было много сумбура в концовке. Отдали инициативу, так что хорошо, что все закончилось для нас победой в основное время. Надо играть, конечно, намного увереннее и не терять концентрацию на последних минутах периодов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160903/1061040949.html

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