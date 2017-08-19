Евгений Кузнецов: "Я все равно считаю, что обязан Челябинску"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в перерыве благотворительного матча в Санкт-Петербурге между коллективами "Друзья СКА" и "Команда Ковальчука" отметил, что свитер СКА для него никогда не станет таким же родным, как "Трактора". Он играл в матче в рамках акции "От чистого сердца" в чуть видоизмененном свитере клуба из Санкт-Петербурга.

– Свитер почти родной?

– Даже не знаю, как сказать. Наверное, когда сыграю первый матч, тогда и будет родным. Но таким, как в Челябинске все равно никогда не станет. Это мой дом, где я вырос, где меня воспитали. Пусть и говорят, что никто никому ничем не обязан, но я все равно считаю, что обязан Челябинску. (Игорь ЕРОНКО)