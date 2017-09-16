Евгений Кузнецов: "Были мысли, что я должен вернуться в КХЛ"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признался, что рассматривал вариант с возвращением в КХЛ. Однако в июле он подписал восьмилетний контракт с клубом НХЛ на 62,4 миллиона долларов.

– Да, я думал об Олимпиаде-2018, потому что я пропустил Игры в Сочи, - цитирует RMNB Кузнецова. - В моей голове были мысли, что я должен вернуться в КХЛ. Думаю, что у каждого игрока есть шанс решить, где он хочет играть. Он должен сесть и подумать об этом. Я принял решение - подписал контракт с "Вашингтоном". Я доволен этим, и надеюсь, что буду играть здесь долгое время.

Дело не в том, что я хочу играть в КХЛ. Просто иногда происходят такие вещи. Приходится думать о некоторых вариантах, которые у тебя есть. Я не один, у меня есть жена, ребенок, семья. Подписание контракта в НХЛ - непростой процесс. Все проходят через это.