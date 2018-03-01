Евгений Кулик: "У ЦСКА много олимпийских чемпионов? Мы тоже не лыком шиты"

Защитник "Спартака" Евгений Кулик после победы над московским "Динамо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в плей-офф против армейцев у красно-белых есть шансы. Кулик заявил, что раньше времени никто сдаваться не собирается.

- У нас опытный тренерский штаб, который нам все грамотно подсказал. Мы чуть успокоились, начали играть в свой хоккей, что и принесло результат,- сказал Кулик.

- Были варианты попасть на СКА или ЦСКА…

- У нас только один вариант – попасть в плей-офф, а какой соперник – это второй вопрос. С кем бы мы не играли – будем выходить и биться.

- В ЦСКА теперь много олимпийских чемпионов. Как оцените этот факт?

- Мы тоже не лыком шиты. Будем сражаться. Болельщики нам помогут. Никто раньше времени сдаваться не собирается.

- С ЦСКА, все-таки более принципиальное дерби?

- Естественно. Для нас это раздражитель номер один в КХЛ. Это будет дополнительной мотивацией.

- Есть ли какие-то шансы пройти ЦСКА. Если реально оценивать ситуацию?

- Спорт – это такая штука, что шансы есть всегда. Когда идет стартовой вбрасывание – счет 0:0. Никто не знает, что будет в следующие шестьдесят минут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)