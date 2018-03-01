Евгений Кулик: "У ЦСКА много олимпийских чемпионов? Мы тоже не лыком шиты"

Защитник "Спартака" Евгений Кулик после победы над московским "Динамо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в плей-офф против армейцев у красно-белых есть шансы. Кулик заявил, что раньше времени никто сдаваться не собирается.
- У нас опытный тренерский штаб, который нам все грамотно подсказал. Мы чуть успокоились, начали играть в свой хоккей, что и принесло результат,- сказал Кулик.
- Были варианты попасть на СКА или ЦСКА…
- У нас только один вариант – попасть в плей-офф, а какой соперник – это второй вопрос. С кем бы мы не играли – будем выходить и биться.
- В ЦСКА теперь много олимпийских чемпионов. Как оцените этот факт?
- Мы тоже не лыком шиты. Будем сражаться. Болельщики нам помогут. Никто раньше времени сдаваться не собирается.
- С ЦСКА, все-таки более принципиальное дерби?
- Естественно. Для нас это раздражитель номер один в КХЛ. Это будет дополнительной мотивацией.
- Есть ли какие-то шансы пройти ЦСКА. Если реально оценивать ситуацию?
- Спорт – это такая штука, что шансы есть всегда. Когда идет стартовой вбрасывание – счет 0:0. Никто не знает, что будет в следующие шестьдесят минут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
цскамакс
базарьте, базарьте, поросята
04:50
Основной
все же понимают, что это фейковые олимпийские чемпионы...
03:55
Al Rains
Но, как известно, кто играет 6 бубён (ромбики) ...тот бывает...сами знаете)))
00:06