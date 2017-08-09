Евгений Коротков: "Салават Юлаев" понял, чего требует тренер"

Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Коротков признался, что предсезонная подготовка получается достаточно тяжелой. При этом он подчеркнул в интервью пресс-службе уфимского клуба, что эмоции позитивные.

– Провели первую тренировку после возвращения из Нижнего Новгорода. С какими чувствами вернулись из этого города?

– Тяжелый турнир – пять игр за семь дней. Немного подустали. Дали нам вчера выходной. Позитивные эмоции. Работаем, готовимся к сезону.

– Самовар приехал из Нижнего Новгорода?

– Не знаю, мы только пряник привезли большой, самовара не было.

– Как оцените свою игру? Вы третий бомбардир "Салавата" в предсезонке на данный момент – 3 (1+2) очка в 4 играх.

– Надо так и продолжать играть не только на турнире, но и в чемпионате. Для меня очки на этом турнире ни о чем не говорят, главное, что команда выиграла, и все.

– Команда привыкает к требованиям нового тренерского штаба?

– Да, мы две недели работали над тактикой, сейчас какие-то моменты дорабатываем. То есть вся команда в принципе поняла, что требует тренер.

– Языковой барьер?

– Не мешает. Справляемся.