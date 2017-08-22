Евгений Коротков: "Эмоции сыграли с "Салаватом" плохую шутку"

Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Коротков после победы над "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:1) отметил, что игра была тяжелой. Также он признался, что в эпизоде с заброшенной шайбой ему повезло.

– Правда, был тяжелый матч, мы плохо начали первый период, - цитирует пресс-служба клуба Короткова. - Возможно, мы где-то нервничали, потому что первая игра, начало сезона. Во втором периоде добавили, в принципе получилось, а в третьем реализовали свои моменты.

– Команде не хватало эмоций?

– Нет, эмоции были, наоборот. Может быть, перенервничали, все-таки первый матч, такая ответственность. Думаю, что эмоции сыграли с нами плохую шутку.

– Насколько сложно было играть против "Адмирала" в первой игре сезона перед домашней публикой?

– Мы не думали об этом. У нас есть своя тактика, мы её где-то месяц нарабатывали. "Адмирал" – хорошая команда, они много чего не дали нам сделать.

– Как прокомментируете свою заброшенную шайбу?

– Мы нарабатываем это на тренировках. Я остался на месте защитника, мне дали пас, а я бросил и забил. Что тут комментировать, мне просто повезло.