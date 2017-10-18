Евгений Корешков: "Задачей "Барыса" в матче против "Адмирала" было взять три очка"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (4:3) отметил, что его подопечные во втором периоде переломили ход игры. Специалист также добавил, что перед его командой стояла задача взять три очка в сегодняшней встрече.

– Прежде всего, нашей задачей было взять три очка, во-первых, нас ждет тяжелый выезд, во-вторых, предыдущий матч мы проиграли, – цитирует клубная пресс-служба Корешкова. – Парни молоды, при счете 1:1 во втором периоде, переломили ход игры и немного встряхнули себя, повели в счете. В третьем периоде немного потеряли концентрацию, плюс усталость накопилась, но самое главное, что мы сегодня победили.

– Сегодня в одном звене выходили Старченко и Жайлауов, они играли и раньше, взаимопонимание у них есть. Довольный ли вы их игрой?

– Посмотрим, мы еще думаем над сочетаниями. А что касается качества игры, то Талгат забил гол, молодец. Мы всегда нашим игрокам говорим, что каждый хоккеист может и должен играть лучше, это наше тренерское мнение.