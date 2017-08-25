Евгений Корешков: "За счет самоотдачи обыграли "Спартак"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после победы над "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0) отметил, что у его команды было гораздо больше моментов, чем у соперника. Также 47-летний специалист поблагодарил игроков за самоотдачу в первом матче сезона.

- Матч смотрелся, игра была живая с обилием голевых моментов, - приводит официальный сайт "Барыса" слова Корешкова. - Согласен, что у нашей команды было намного больше моментов, но и у соперника их было достаточно. Думаю, болельщикам понравился такой хоккей. Для нас это был первый матч в сезоне, конечно, ребята настраивались. Благодарен каждому игроку за самоотдачу от начала до конца. Конечно, волнение сказалось на завершении моментов. Хотя в первом и во втором периоде должны были решить исход матча, ну а в третьей двадцатиминутке, когда долго не забиваешь - силы заканчиваются, преимущество больше было на стороне "Спартака". Здорово отыграл Карлссон, подчистил все что можно и, опять же, за счет самоотдачи довели матч до победы.