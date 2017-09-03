Евгений Корешков: "Все клубы КХЛ не совсем ровно проводят старт сезона"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" подчеркнул, что сезон начался интересно. По словам специалиста, все клубы лиги не совсем ровно стартовали в турнире.

– Начало сезона интересное. Все команды не совсем ровно проводят старт кампании, это касается не только "Металлурга", – приводит пресс-служба "Барыса" слова Корешкова. – Но мы настраиваемся на каждый матч, намерены сыграть очень грамотно тактически и дисциплинированно.

Мы взяли с собой расширенный состав, есть молодые ребята, можно сказать "с запасом". Все ребята готовы, возможно, кто-то из молодых сыграет в следующем матче в Уфе. Конкуренция очень хорошая, здоровая конкуренция, это нормальная ситуация.

Мы с братом Александром провели в Магнитогорске 10 сезонов, наши лучшие сезоны в карьере. Вместе с командой выиграли множество кубков и трофеев. Ощущения, будто вернулись домой, ведь ранее мы оставили здесь частичку сердца.