Евгений Корешков: "Сил у "Барыса" с каждой игрой становится все меньше и меньше"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Витязем" (3:2 ОТ) подчеркнул, что замена вратаря на четвертого полевого игрока при игре "3 на 3" в овертайме – это домашняя заготовка.

– Получился равный матч, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Корешкова. – Тем не менее, сил с каждой игрой становится все меньше и меньше. В третьем периоде, когда вели одну шайбу, буквально в двух сменах не хватило концентрации, за что сразу поплатились. Но сражались до конца, молодцы, что в овертайме вырвали победу.

– Два-три раза по ходу второго периода запирали соперника в их зоне, и, как правило, в таких случаях идет смена по ходу игры, а потом свежими силами оппонента добивают. У "Барыса" этого не происходит, почему?

– Иногда происходит, а иногда – нет, сразу, наверное, так и не скажешь. Посмотрим видео, обсудим, разберем моменты игровые. Это тоже наш резерв, есть в чем добавить, есть такой момент, и мы обязательно исправим его.

– Сегодня Константин Пушкарев был не в своей тарелке с самого начала матча, почему не дали ему отдохнуть?

– Знаете, хоккеисты все разные – кто-то сильно устал, кто-то меньше. Все, наверное, из-за того что силы заканчиваются, все ждут перерыв, чтобы отдохнуть и перезарядиться.

– В овертайме играли в формате "3 на 3", а потом вы меняете вратаря на полевого игрока, эта была задумка изначально, или все-таки спонтанно решили?

– Это домашняя заготовка, мы заранее ее планировали, игроки были готовы. Это сработало, больше скажу, мы отрабатывали это на тренировке.

– Поможет ли "Барысу" в следующем матче Мэттью Фрэттин?

– К сожалению, нет.