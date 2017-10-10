Евгений Корешков: "Самоотдача "Барыса" решила исход матча с "Авангардом"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков рад победе над "Авангардом" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, астанинцы выиграли благодаря дисциплинированным действиям.

– Классный матч. Думаю и зрителям он понравился, – сказал Корешков. – До конца держал в напряжении. Успех нашей команды сегодня – прежде всего дисциплина. Мы не получали ненужных удалений, за исключением последних минут. Не дотерпели. Была потрясающая самоотдача у наших игроков и решила исход этого матча.

– Когда запрашивали видеопросмотр, с чем были несогласны?

– Были сомнения, не было ли положения вне игры.

– Доус и Далммэн не играют. Что с ними?

– У них легкие повреждения. Решили поберечь их. Впереди много матчей. (Анна ЛЕВЧЕНКО)