Евгений Корешков: "Пока прочитали фамилии игроков СКА - период закончился"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после поражения от СКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные не использовали свои моменты. При этом наставник казахстанцев по игре не имеет претензий к хоккеистам.

- Классный матч, думаю, болельщикам он понравился, - приводит официальный сайт "Барыса" слова Корешкова. - Обилие голевых моментов на самом деле было, но здесь, как обычно, вступает в силу закон, когда одна команда забивает, использует моменты, то у другой этого сделать не получается. У нас сегодня было обилие голевых моментов, которые мы не использовали. По игре к ребятам нет претензий, старались, бились до конца, готовимся к следующему матчу.

- Почему получились такие разные периоды? Почему не удалось сыграть в первом так, как сыграли во втором и третьем?

- Может быть, долго вкатывались. Пока фамилии прочитали, там уже и период закончился, а дальше игра шла примерно на равных.

- Был хороший матч, но очень хромает реализация, работа ведется в этом направлении?

- Она будет вестись постоянно, и в этом сезоне, и в следующем. Наверное, вы заметили, мы почти всегда говорим, что у нас полкоманды пришли из чемпионата Казахстана и ВХЛ. Поэтому нужно терпение, и в скором времени они будут забивать.