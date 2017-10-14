Евгений Корешков: "Парни верили до последнего - молодцы"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (4:3 ОТ) отметил, что на команде сказывается усталость. По словам наставника, подопечные до конца верили в свой успех.

– Очень интересный матч прежде всего для болельщиков. Зритель сегодня увидел и потасовку, и обилие голевых моментов, и овертайм, – цитиурет Корешкова пресс-служба клуба. - Просили ребят сыграть внимательнее во втором периоде, но сейчас матчи через день, перелеты, поэтому в определенных моментах сказалась усталость. Парни верили до последнего, сравняли счет в конце, и фортуна в овертайме была на нашей стороне, ребята – молодцы.



Роман Старченко еще не до конца вкатился, у него была тяжелейшая травма руки, и, возможно, где-то он еще избегает столкновений. По поводу грубости, посмотрим видео, поговорим о том эпизоде. Мне помощники сказали, что соперник ударил первым, в итоге это вылилось в небольшую стычку – ничего особенного, кроме того, что дали четыре минуты.



Даррен Диц уже катается, не долго осталось ждать его возвращения: пара матчей – и, возможно, мы его увидим. То же самое могу сказать и по Найджелу Доусу.