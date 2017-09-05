Евгений Корешков – о матче с "Салаватом": "Самая фантастическая игра за последнее время"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после победы над "Салаватом Юлаевым" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил свою команду за блестящую игру. По словам специалиста, эта встреча стала самой фантастической за последнее время.

Напомним, что астанинцы, проигрывавшие по ходу матча, забросили три шайбы в ворота уфимцев за одну минуту.

– Самый фантастический матч за последние годы. Труд, терпение и характер всегда вознаграждается. Тем более, что у нас сегодня были сплошные юбилеи: у Пушкарева – 300 матчей КХЛ, а у Савченко – 400. А наш голкипер Кудрявцев вообще проводил свою первую игру в лиге, причем сделал это блестяще. Так что я благодарен каждому игроку за блестящий матч.

– При этом вы не испугались выпустить молодого голкипера против "Салавата", который в двух предыдущих матчах пропустил 17 шайб.

– Мы не считаем, что действовали на авось. Еще вчера решили спокойно и уверенно поставить Кудрявацева против "Салавата Юлаева". (Вадим АМИНОВ)

"Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева", забросив трижды за минуту