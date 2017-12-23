Евгений Корешков: "Ненужные ошибки – и "Барыс" сразу же наказывают"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (0:4) подчеркнул, что его команда старается выправить положение в борьбе за попадание в плей-офф. Сейчас "Барыс" занимает восьмое место в Восточной конференции.

– Игра шла до гола, но почему-то мы вновь допускаем ненужные индивидуальные ошибки после которых нас сразу же наказывают, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Корешкова. – В целом играли неплохо, в меньшинстве, как ни странно, здорово оборонялись, не пропустили в этом формате ни одной шайбы. В большинстве пока не можем забить, но продолжаем работать усиленно над этим моментом. Мы боремся и стараемся выправить положение, боремся за плей-офф.