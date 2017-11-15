Евгений Корешков: "Не будь паузы на Евротур, "Барыс", возможно, посыпался бы"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после поражения по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (1:2) подчеркнул, что на арене была прекрасная атмосфера. По его словам, его подопечные боролись до конца.

- После паузы очень понравилась атмосфера на арене, очень много болельщиков сегодня пришло поддержать нас, верили в нас, несмотря на то, что мы проигрывали по ходу матча 0:1. Забили гол, сражались до конца. После паузы мы еще далеки от идеальной формы, штанги были, в овертайме выходы 2 в 1 надо было использовать. Шансы были, матч был равный, поэтому победитель выявился только в серии буллитов.

- Как на команде сказалась пауза, ведь перерывом мы играли здорово, команда была на ходу? Не сказалась ли она отрицательно на команде?

- Ни в коем случае. Не было бы паузы, мы, возможно, посыпались бы. Пауза идет только на пользу, перезагрузились, восстановились, прибавили в силе, очень тяжелые тренировки были. Поэтому хочу сказать, что наша задача выиграть не один – два матча, у нас впереди очень много игр, наша задача прибавлять от матча к матчу.

- Сегодня на буллитах увидели Лихотникова, но есть в команде хорошие буллитеры, как Жайлауов и другие, почему же выбор пал на Лихотникова?

- Талгат давно не исполнял буллиты, а Лихотников неплохо забивал, в том же Омске на турнире забил.

- Виталий Меньшиков провоцировал наших игроков, как показалось, что команда не готова была к этому. Сауторн только через минут 15 подъехал к нему.

- Я бы не сказал так, против грубости, конечно, хотелось бы ответить голами, в любом случае, мы своих лидеров в обиду не дадим.