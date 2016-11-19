Евгений Корешков: "Мозякин - великий хоккеист нашего времени"

Экс-нападающий магнитогорского "Металлурга", тренер "Барыса" Евгений Корешков заявил, что капитан "Магнитки" Сергей Мозякин является великим хоккеистом нашего времени. В субботу 35-летний форвард открыл счет в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (5:1) и стал лучшим снайпером в истории клуба, обойдя Корешкова. В начале недели Мозякин обошел того же Корешкова в списке лучших бомбардиров в истории "Магнитки".

- Прежде всего, рекорды созданы не только для того, чтобы их устанавливали, но и для того, чтобы их превосходили, - цитирует "Р-Спорт" Корешкова. - То, что Сергей – великий нападающий нашего времени, это ни для кого не секрет. Здорово, что рекорды побиваются, тем более такими выдающимися хоккеистами.

Сравнивать наши с ним достижения немного некорректно. Все-таки времена разные, команды разные. А к рекордам, повторюсь, я отношусь спокойно: если они были установлены, то и должны быть рано или поздно побиты. Единственное, что хочется здесь пожелать, чтобы Сергей как можно дольше радовал магнитогорских болельщиков.