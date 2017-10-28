Евгений Корешков: "Комментировать действия судей должны другие люди"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после поражения от "Северстали" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в четырех выездных встречах команда из Казахстана проводит четвертый овертайм. По словам наставника, не хватило свежести.

- Я считаю, сегодня был равный матч, - приводит официальный сайт "Северстали" слова Корешкова. - Для нас это четвертый матч на выезде и четвертый овертайм. Пока в овертаймах у нас ничья 2:2. Что касается игры. То в третьем периоде много времени провели в меньшинстве. Где-то подустали, но нашли в себе силы и сравняли. В овертайме нам как раз этой свежести не хватило.

- С чем связано большое количество удалений?

- Давайте у судей спросим? Они лучше ответят. Я, честно говоря, давно судейство не комментирую. Комментировать и оценивать их действия должны другие люди.