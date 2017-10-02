Евгений Корешков: "Доволен самоотверженностью "Барыса" в матче против "Нефтехимика"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (3:0) отметил хорошую игру вратарей команды Хенрика Карлссона и Сергея Кудрявцева. Специалист также добавил, что его подопечные победили за счет самоотдачи.

– Хотел бы отметить хорошую игру наших вратарей Карлссона и Кудрявцева, – цитирует пресс-служба "Нефтехимика" Корешкова. – Ну и, самое главное, конечно, самоотдачу, самоотверженность наших игроков. 27 блокированных бросков – это очень приличный показатель. Нам нужно избавиться от ненужных удалений и качество игры поднимать. А так, конечно же, довольны результатом и, еще раз повторюсь, самоотверженностью всей команды.