Евгений Корешков: "Барыс" в матче против "Югры" играл самоотверженно"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (5:2) отметил, что его команда забила очень важные и нужные шайбы. Специалист также добавил, что его подопечные играли самоотверженно.

– Здорово, что заработали три очка, – цитирует клубная пресс-служба Корешкова. – Забили очень важные и нужные шайбы, повели в счете. Затем, скажем так, опять нас подвели ненужные удаления. Начали отбиваться, прижиматься к своим воротам. Парни играли самоотверженно. Молодцы, что больше не пропустили, ведь могла быть интрига. Хотел бы отметить каждого нашего игрока, с двух городов, с такого выезда везем шесть очков. Супер, молодцы!