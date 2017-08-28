Евгений Корешков: "Барыс" в матче против "Северстали" настроен только на победу"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" отметил, что команда провела работу над ошибками после поражения от рижского "Динамо" (3:5). Специалист подчеркнул, что в предстоящем матче его подопечные настроены только на победу.

– Мы сделали выводы по итогам матча с "Динамо", – цитирует клубная пресс-служба Корешкова. – Донесли до ребят, чтобы они были очень внимательны с самого начала матча, обратили внимание на ошибки, которые были допущены в первом периоде игры с рижанами. Внесли коррективы по составу, сегодня выходят ребята, ранее получавшие отдых.

Серьезно очень готовимся к матчу с соперником, настроены только на победу. Слабых соперников у нас сейчас нет. Как я уже говорил, все команды очень серьезно готовились к сезону. По результатам это заметно, крупных побед не так много, матчи выигрываются в овертаймах, в одну шайбу. Поэтому мы настроены очень серьезно.