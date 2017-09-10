Евгений Корешков: "Барыс" сыграл здорово и вытащил матч с "Витязем"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (5:1) подчеркнул, что для его команды выдался тяжелый выезд. Специалист также добавил, что его подопечные показывают отличную игру.

– Четвертый матч на выезде. Мы прекрасно это осознавали, знали, что тяжело будет, – цитирует клубная пресс-служба Корешкова. – Не совсем на своих возможностях провели первый период, потом вкатились. Сказалась небольшая усталость. Совершали ненужные ошибки. Здорово, что у нас все вовремя подчистил Карлссон. Все ребята здорово отыграли, вытащили матч. Готовимся дальше.



У нас все идет по плану, мы целенаправленно готовились. Команда поменялась, омолодилась. Ребята, которые пришли, выдают не сто, а сто пятьдесят процентов. Команда боевитая собралась, в каждом матче стараемся это проявлять. Сейчас был тяжелый выезд, мы очень удачно съездили. Но это только начало. Приложим все усилия для того, чтобы поддерживать такой темп и двигаться дальше в правильном направлении.

Впечатляет ли меня нынешняя тройка Доуса? Она сегодня забила четыре гола. Конечно, хотелось бы, чтоб они еще лучше играли. Это любой тренер сказал бы. Эти ребята – наши лидеры, они тащат команду, это не секрет. Каждый хоккеист может играть лучше.