Евгений Корешков: "Барыс" проявил силу воли и на жилах выиграл сегодня"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (6:1) отметил важность сегодняшней победы. Специалист также добавил, что доволен дебютом в КХЛ защитника Валерия Орехова.
– Очень много сил и эмоций оставили в предыдущих играх, – цитирует клубная пресс-служба Корешкова. – Сегодня был тяжелый матч. И на фоне усталости для нас это очень ценная победа. Парни до конца верили, до этого столько голевых моментов не использовали. Но сегодня, наконец, наступил момент, когда проявили силу воли и на жилах выиграли сегодня, молодцы!
– Сегодня вы больше довольны качеством игры или результатом?
– Доволен, прежде всего, командой, игроками. Хоккеисты показали характер после поражения и опять же на фоне усталости. Сегодня для нас были очень важные три очка.
– Как вам Валерий Орехов, который сегодня дебютировал в КХЛ?
– Здорово, он сыграл немного, буквально 3-4 смены, но очень уверенно сыграл, влился в коллектив. Будем и дальше привлекать свою молодежь.
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