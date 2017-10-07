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00:15 | Хоккей — КХЛ

Евгений Корешков: "Барыс" подустал к концу выезда"


Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (1:3) отметил, что его подопечные создали мало шансов для взятия ворот. Специалист также добавил, что его команда подустала к концу выезда.

– К концу выезда маленечко подустали, немного команда просела, это было видно, – цитирует пресс-служба "леопардов" Корешкова. – В нападении по существу особо ничего не создали. Даже гол мы забили при 6 на 4. Будем готовиться. Сейчас маленечко отдохнем и хорошо подготовимся к следующему матчу.

Дополнительная информация

http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Barys-Press-konferencija-6379

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Материалы других СМИ
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