Евгений Корешков: "Барыс" подустал к концу выезда"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (1:3) отметил, что его подопечные создали мало шансов для взятия ворот. Специалист также добавил, что его команда подустала к концу выезда.

– К концу выезда маленечко подустали, немного команда просела, это было видно, – цитирует пресс-служба "леопардов" Корешкова. – В нападении по существу особо ничего не создали. Даже гол мы забили при 6 на 4. Будем готовиться. Сейчас маленечко отдохнем и хорошо подготовимся к следующему матчу.