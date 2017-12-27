Евгений Корешков: "Барыс" и "Ак Барс" находятся на разных полюсах"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков после поражения от "Ак Барс" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что между командами есть большая разница в классе. Также специалист считает, что критика легионеров казахстанского клуба справедлива.

– Старались, сражались, как могли. Команды, к сожалению, находятся на разных полюсах. Две шайбы забросили, но забивать их нужно в начале матча. Мы опять в начале игры допускаем глупые ошибки, соперник мастеровитый, за это, естественно нас наказывает. А потом нам сложно догонять. Но рук никто не опускает, сражаемся, продолжаем работать и пробиваться в плей-офф.

– Пожалуйста, прокомментируйте эпизод с Карлссоном и его удаление.

– Поражения дают о себе знать, сдают нервы видимо

– В прошлый раз вы остались недовольны игрой первого звена, а на этот раз?

– Критика легионеров справедлива, Фрэттин уже не играл сегодня периодически. Если канадец не помогает клубу, то он не будет играть. Будем делать выводы, сегодня мы играли в три звена. На лед, по сути, выходили хоккеисты из чемпионата Казахстана. Парни старались, сопротивлялись как могли, мне не за что их упрекнуть, а с лидеров я буду спрашивать всегда, тем более с канадцев.

– Почему "Барыс" не искал усиления, как это делали ваши прямые конкуренты, если вас не устраивает игра лидеров?

– По поводу усиления команды вопрос, наверное, не ко мне, этим занимается менеджмент клуба.

– Как скоро появится в составе Дамир Рыспаев?

– Он уже в команде, тренируется. Была мысль заявить его сегодня, но в итоге дали возможность подготовиться физически. На матч с "Сочи" он уже будет в составе.

– Сейчас, когда сложилась такая ситуация и вы подписываете хоккеистов из чемпионата Казахстана, не считаете ли вы решение обменять Мартена Сен-Пьера опрометчивым?

– Мы этот вопрос уже давно закрыли, переход в "Адмирал" – его личное решение. Его никто не убирал.