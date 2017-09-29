Евгений Хацей: "Захаркин – выдающаяся личность, но есть положение в турнирной таблице"

Генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей отметил, что хорошо относится к экс-наставнику команды Игорю Захаркину. Руководитель отметил, что специалист был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. "Югра" идет на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

– Я с большим уважением отношусь к Игорю Владимировичу, как к личности, – цитирует официальный сайт "Югры" Хацея. – Но на сегодняшний день нам важен результат команды. "Югра" опустилась на предпоследнюю строчку турнирной таблицы, набрав всего 9 очков в 14 матчах. Разгромные счета вызвали много негатива со стороны средств массовой информации, болельщиков и сказалось на общем настроении команды, и всего коллектива. Смена тренерского штаба – вынужденная мера для исправления ситуации. Ведь в спорте главное – результат. Повторюсь, Захаркин – выдающаяся личность, но есть положение в турнирной таблице и счет на табло.

Новый тренерский штаб во главе с Анатолием Емелиным присоединится к команде уже сегодня в Сочи и оперативно приступит к работе.

Без Захаркина. "Югра" несется навстречу ВХЛ