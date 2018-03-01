Евгений Губарев: "Трактору" не нужны никакие финансовые стимуляции"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев прокомментировал информацию о том, что один из соперников "Сибири" ("Трактор"), "Амура" ("Адмирал") и "Авангарда" ("Барыс") был финансово простимулирован на победу. Напомним, челябинцы обыграли новосибирцев 4:1, и команда Владимира Юрзинова не попала в плей-офф.

– С чем был связан такой порыв "Трактора" в матче с "Сибирью"?

– В каком смысле? У нас через два дня стартует плей-офф, мы должны быть в хорошем настроении, в бодром расположении духа. Мы должны быть к нему подготовлены, в том числе – морально. Я разговаривал с ребятами. Просил их сыграть на максимуме, но постараться не получить травму. Отличная была игра. И Францоуз в нее здорово вошел.

– Есть информация о финансовой стимуляции одной из команд в парах, в которых все решалось.

– Да ну что вы. Это же не дворовой хоккей. Нет, ребят. Это спорт, и никаких стимуляций нам не надо. Мы бьемся за результат. Мы хотим обыгрывать любого, что бы ни стояло на кону. Я читал о "стимуляции" прямо перед началом нашей встречи. И это смешно. У нас два защитника ведущих сегодня не играли. У нас подход простой: нам важна победа в каждом матче. Вне зависимости от соперника и его задач. Мы добились этой победы. А что там происходило в других парах – нас не волновало. Тем более что мы и свои задачи решали, поднявшись в итоге на третье место в конференции. (Игорь ЕРОНКО)