Евгений Губарев: "Трактор" должен сделать все возможное и невозможное, чтобы выйти в финал"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев отметил, что команда должна выйти в финал Кубка Гагарина в свой юбилейный сезон. Напомним, что в полуфинальной серии Восточной конференции челябинский клуб проигрывает "Салавату Юлаеву" со счетом 1-2.

– В юбилейный 70-й сезон "Трактору" выпал уникальный шанс сыграть в финале Восточной конференции КХЛ, чего так давно ждет хоккейный Челябинск, – цитирует сайт клуба Губарева. – Для этого необходимо достойно пройти серию с "Салаватом Юлаевым". И команда должна сделать все возможное и даже невозможное, чтобы выйти в Финал, оправдать ожидания и доставить радость болельщикам.​