Евгений Губарев: "Трактор" будет бороться за Кузнецова в случае его возвращения"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев рассказал о трансферной политике клуба перед новым сезоном.
– Мы продолжаем поиск хоккеистов на новый сезон, – заявил Губарев. – Ищем шестого легионера на позицию центрфорварда. Ждем конца июня, когда в Северной Америке откроется рынок свободных агентов.
– Молодежь из "Трактора" ежегодно уезжает за океан. Как прокомментируете информацию о возможном отъезде защитника юниорской сборной Никиты Охотюка?
– К сожалению, агенты продолжают переманивать наших хоккеистов в Северную Америку. Мы их возвращаем только спустя несколько сезонов. Сейчас стараемся сохранить воспитанников. Охотюк – перспективный защитник, мы пристально наблюдали за его игрой в МХЛ и хотим оставить его в клубе.
– Кроме прихода Андрея Соколова будут ли изменения в тренерском штабе?
– Нет, добавился только он. На назначении Соколова в штаб настоял главный тренер.
– В СМИ появлялась информация, что СКА намерен предложить контракт Евгению Кузнецову в случае отъезда в КХЛ. Готовы расстаться с правами на своего воспитанника?
– В "Вашингтоне" он один из немногих центрфорвардов моложе 28 лет, так что ему наверняка предложат новый контракт. Если Кузнецов решит вернуться в Россию, будем за него бороться. (Евгений БЕЛОУСОВ)