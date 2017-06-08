Евгений Губарев: "Трактор" будет бороться за Кузнецова в случае его возвращения"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев рассказал о трансферной политике клуба перед новым сезоном.

– Мы продолжаем поиск хоккеистов на новый сезон, – заявил Губарев. – Ищем шестого легионера на позицию центрфорварда. Ждем конца июня, когда в Северной Америке откроется рынок свободных агентов.

– Молодежь из "Трактора" ежегодно уезжает за океан. Как прокомментируете информацию о возможном отъезде защитника юниорской сборной Никиты Охотюка?

– К сожалению, агенты продолжают переманивать наших хоккеистов в Северную Америку. Мы их возвращаем только спустя несколько сезонов. Сейчас стараемся сохранить воспитанников. Охотюк – перспективный защитник, мы пристально наблюдали за его игрой в МХЛ и хотим оставить его в клубе.

– Кроме прихода Андрея Соколова будут ли изменения в тренерском штабе?

– Нет, добавился только он. На назначении Соколова в штаб настоял главный тренер.

– В СМИ появлялась информация, что СКА намерен предложить контракт Евгению Кузнецову в случае отъезда в КХЛ. Готовы расстаться с правами на своего воспитанника?

– В "Вашингтоне" он один из немногих центрфорвардов моложе 28 лет, так что ему наверняка предложат новый контракт. Если Кузнецов решит вернуться в Россию, будем за него бороться. (Евгений БЕЛОУСОВ)