Евгений Губарев: "Критика тренерского штаба "Трактора"? Гатиятулина это точно не коснется"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев после поражения от СКА (0:5) прокомментировал собственное заявление, в котором резко раскритиковал тренерский штаб команды. Руководитель отметил, что подумает над своими словами.

– На днях вы выступили с резкой критикой тренерского штаба. Это касается Гатиятулина или все же помощников?

– Это были эмоции. Хочу вернуться домой, все взвесить, оценить ситуацию, и тогда уже делать какие-то выводы. Не хочу рубить с плеча. Но Гатиятулина это точно не коснется. А может, и вообще никого не коснется.

– Редко встретишь, чтобы генменджер критиковал тренерский штаб через официальный сайт клуба.

– Я понимаю, что мы все виноваты в этой ситуации, и я в том числе. Потому что команда буксует на старте чемпионата. Иногда нужна встряска. Ребят вроде встряхнул уже – одну игру сыграли хорошо, был у нас серьезный разговор перед матчем с "Динамо". Но мы снова уходим в какую-то не ту сторону. Поэтому хотелось встряхнуть тренерский штаб, чтобы они не то что испугались, но получили контрольный звонок. Приедем домой – будем с руководством думать, что делать дальше.

– У "Трактора" в матче со СКА все валилось из рук.

– У нас в прошлом сезоне тоже было два спада. Игр по восемь. Так что скажу, что у нас сейчас спад. Мы пытаемся достучаться до игроков, но до всех не получается. Хотелось бы побыстрее выйти из этой ямы. Должны в домашней серии встряхнуться, порадовать болельщиков. (Игорь ЕРОНКО)