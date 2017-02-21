Евгений Губарев: "Францоуз - моя кандидатура, я лично настоял на подписании с ним трехлетнего контракта"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев заявил, что готов подписывать только тех игроков, которых лично видел на площадке, а также отметил, что приобретение Дерека Роя является решением ситуативных проблем. Регулярный чемпионат "Трактор" завершил на четвертом месте на "Востоке" и в плей-офф сыграет с "Барысом". Первый матч между командами состоится 22 февраля.

– Практически любой североамериканец в "Тракторе" – кот в мешке. Например, Куинт и Щехура заиграли, а Уилсон и Болдюк – провалились.

– Нужно доверять чутью, – цитирует сайт "Трактора" Губерева. – Например, сейчас на рынке много хороших хоккеистов, в отличие от прошлого года. По каждому игроку, который нам интересен, мы делаем аналитику: что у него со здоровьем, какая ситуация в личной жизни, адаптируется он к России или нет? И, конечно, я не подпишу ни одного игрока, пока не увижу его на площадке своими глазами. Лучше потратить на командировку несколько тысяч рублей, чем потом платить миллионы за расторжение контракта.

– Сделка, которой вы гордитесь?

– Подписание Павла Францоуза. Чех – моя креатура, я лично настоял на подписании с ним трехлетнего контракта, а в прошлом году убедил Ивана Сеничева, что его обязательно нужно оставить. Летом и осенью возникали другие мнения. К счастью, мы потерпели, сделали так, как сделали, и сейчас Паша показывает блестящую игру.

– Рой может играть сильнее?

– Дерек – забивной парень, когда мы его подписывали – у нас были сложности с движением и заброшенными шайбами. Я понимал, что Роя мы берем не на годы, а на решение ситуативных проблем. И в первых играх канадец реально помогал нам набирать очки, а потом немного сбавил. Отчасти это связано и с личными проблемами Дерека. Но сейчас ситуация выправляется. Рой – профессионал, думаю, он может выстрелить в плей-офф.