Евгений Губарев: "Агент просил отпустить Францоуза в НХЛ. Однозначно нет!"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев заявил, что заблокировал уход голкипера Павла Францоуза в НХЛ, а также отметил, что к следующему сезону состав обновится. Регулярный чемпионат "Трактор" завершил на четвертом месте на "Востоке" и в плей-офф сыграет с "Барысом". Первый матч между командами состоится 22 февраля.

– Нельзя не отметить, что Кручинин и Францоуз резко прибавили. Их сложно будет удержать в команде?

– У обоих контракты до апреля 2018 года, – цитирует сайт "Трактора" Губарева. – Что касается Францоуза, звонил его агент, просил отпустить в НХЛ. Однозначно нет! По Кручинину было много звонков в дедлайн, но мы всем отказали. На следующий сезон мы его точно отвоюем.

– В межсезонье команда сильно изменится?

– Состав, конечно, обновится, но не сильно. Костяк останется.

– В прошлом сезоне "Трактор" тоже планировал сохранить всех, но в итоге летом пережил серьезную перестройку. Вы о ком-то из ребят жалеете?

– Я тогда не отвечал за селекцию, иначе мы бы многих еще в декабре подписали. Жалко, что ушли Попов с Глинкиным, Рыбаков и Кокуев. Но, может быть, они нам помогут в будущем. Все вчетвером.