Евгений Григоренко: "Переход в "Ак Барс" - подарок на Новый год от Деда Мороза"

Новичок "Ак Барса" Евгений Григоренко доволен переходом и своим дебютом за новую команду в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (2:1). Также он отметил, что не мог отказаться от предложения из казанского клуба.

– Отреагировал на переход только положительно, – цитирует пресс-служба клуба Григоренко. – Был очень рад. Своего рода подарок на Новый год от Деда Мороза получил. "Ак Барс" ставит перед собой высокие задачи. В Магнитогорске я ощутил на себе, что это такое. Видел, как ребята, например, Данис Зарипов относятся к делу, как готовятся. Небольшой опыт того, как надо вести себя в таких командах, у меня есть. В Казани я всем доволен. Высокий уровень всего. Отличная база, никаких проблем нет. Осталось только играть хорошо. Меня поменяли буквально за два дня до матча с "Нефтехимиком". "Ак Барс" приехал в Нижнекамск, и я просто перебрался из одной раздевалки в другую. В принципе, все. Мне позвонили и спросили: готов? Как я могу сказать "нет"? Несмотря на то что я до этого месяц пропустил, только тренировался, хотел сразу помочь новой команде.

– Что было самым сложным в первой игре? Новая тактика или то, что играли против тех, кто еще вчера был партнером?

– Не сказал бы, что было очень тяжело. В Нижнекамске я вообще три игровые системы поменял, так как там несколько раз менялся тренерский штаб. В Казани немного другая система, но есть что-то похожее. Приходится подстраиваться, чтобы выполнять тренерское задание. Буду стараться, буду работать, и, думаю, все будет нормально.

– У вас очень хорошо прошли первые полтора сезона в "Нефтехимике", много забивали и установили рекорд результативности, а в этом году вы играли немного. Это связано с травмой?

– Да, проблемы со здоровьем начались в межсезонье. Летом начались проблемы с шеей, проходил обследования. Потом поехал с "Нефтехимиком" на турнир в Нижний Новгород, и как-то ни лучше и ни хуже не становилось. Приняли решение отправить меня в Москву на лечение, и я там еще месяц провел. Потом случился приступ аппендицита, так что аварийная какая-то получилась предсезонка. Когда в середине сентября вернулся в Нижнекамск, какое-то время ушло на то, чтобы форму набрать. Потом вышел, начал потихоньку набирать обороты.

– Как сейчас оцените свое состояние?

– Удалось покататься с "Барсом", посмотрел, что и как. Скоро "Ак Барс" вернется в Казань, будем готовиться к матчам чемпионата КХЛ. Пауза большая получится, а следующая игра уже против СКА. У них будут игры до нас, они в игровом тонусе подъедут, а нам без игровой практики поначалу будет тяжеловато. Нужно будет пару смен, чтобы втянуться.