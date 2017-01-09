Евгений Григоренко: "Думаю, в этом сезоне еще обязательно сыграю!"

Нападающий "Ак Барса" Евгений Григоренко рассказал, как получил перелом ноги на тренировке, а также заявил, что надеется вернуться на лед уже в этом сезоне. 24-летний форвард перешел в казанский клуб из "Нефтехимика" по ходу текущего чемпионата КХЛ и провел за "Ак Барс" всего один матч.

– Что касается ноги и костылей, то самому страшно рассказывать и поверить в случившееся, – цитирует сайт магнитогорского "Металлурга". - Нелепая травма. 26 декабря у нас была обычная рабочая тренировка. Вышли на лед, катались. На одном из виражей, когда входил в поворот, неожиданно ломается лезвие конька – естественно, потерял равновесие и завалился. Причем упал не очень удачно – врезался еще и в борт. Думал, обойдется ушибом. Но снимки врачей показали – перелом. Последствия того падения теперь очень заметны – гипс и костыли.

Надолго ли выбыл из строя? Даже не знаю. Не хочу сейчас давать какие-то прогнозы и говорить о сроках выздоровления. Но очень надеюсь, что уже скоро гипс снимут и снова приступлю к подготовке. Очень хочется играть. У меня нынешний чемпионат какой-то фатальный: болезни, травмы – я практически не играл. Думаю, в этом сезоне еще обязательно сыграю!