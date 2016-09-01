Евгений Грачев: "Победа "Торпедо" над "Медвешчаком" – заслуженная"

Форвард "Торпедо" Евгений Грачев, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Медвешчаком" (6:1), выразил удовлетворение игрой команды. Хоккеист назвал победу заслуженной.

– Я считаю, что после "Слована" мы немножко перегруппировались, вернулись к исполнению тех нюансов, которые приносили нам успех до этого – и получили такой результат.

– Справедливо ли сказать, что с "Медвешчаком" команда сыграла ровно, без провалов?

– Сейчас в хоккее очень важное значение имеют последствия от ошибок. Я считаю, что мы ошиблись меньше, чем соперники. И минимизировали их шансы у наших ворот: игроки в меньшинстве и вратарь в целом хорошо сыграли. Поэтому, победа – заслуженная!