Евгений Дадонов: "Тему с НХЛ отпустил и не задумываюсь о ней"

Нападающий СКА Евгений Дадонов заявил, что пока не думал о своем будущем, сообщает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Хоккеист отметил, что не готов обсуждать свой возможный переход в НХЛ. Напомним, что сегодня СКА обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 (4-1 в серии) и выиграл Кубок Гагарина.

– Я пока не знаю, что буду дальше делать. Давайте позже об этом поговорим.

– Но к чему вы склоняетесь, уехать в НХЛ или остаться ради Олимпиады?

– Да ни к чему. Я вообще эту тему отпустил и даже не задумываюсь.

– Есть ли у вас мотивация играть в КХЛ? Вы тут уже все выиграли. Есть ли смысл оставаться только ради Олимпиады?

– Я не готов сейчас рассуждать об этом. Потому что это же моя карьера. Посмотрим. Но возможно все.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА