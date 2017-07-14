Евгений Дадонов: "Судьи помогали СКА? Это чушь"

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов, в минувшем сезоне выступавший за СКА, не понимает, почему прошлый чемпионат называют самым неинтересным за все время КХЛ. По словам форварда, невским армейцам было не так просто, как это могло показаться на первый взгляд.

– Прошлый чемпионат был самым неинтересным за все время в КХЛ: мы знали финалистов еще в августе. Вам самому интересно было играть? - вопрос Дадонову.

– Я часто слышу такое мнение, но мне совершенно непонятно, чем оно вызвано. СКА было непросто. И потом мы очень серьезно работали, чтобы стать сильным клубом. У нас были очень тяжелые подготовительные сборы, мы много трудились и в течение сезона.

– Считается, что судьи помогали вам.

– В каких моментах?

– Например, в финале, когда удалили Даниса Зарипова.

– А сколько времени до этого "Металлург" играл в большинстве? Да все это чушь, как мне кажется. Я свои чувства опишу. Нам было очень непросто. Конечно, подбор игроков в клубе был очень хорошим, но ведь количество звезд не делает команду сильней. Мы много работали.

– Ну-ну.

– Знаете, мне кажется, у нас специально писали, будто СКА помогают арбитры. Я никакой помощи судей не ощущал. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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