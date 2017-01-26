Евгений Дадонов: "Проклятие Кубка континента - это не более чем стечение обстоятельств"

Нападающий СКА Евгений Дадонов подчеркнул, что ситуация, при которой победитель регулярного чемпионата КХЛ не может выиграть Кубок Гагарина в одном сезоне, - не более чем стечение обстоятельств. На данный момент невские армейцы являются лидером лиги. За семь игр до завершения регулярки СКА опережает ЦСКА на четыре очка.

- У нас даже никто не думает ни о каком проклятии, я уверен, что это просто стечение обстоятельств, что чемпион регулярки не выигрывал Кубок Гагарина, - приводит "Р-Спорт" слова Дадонова. - Не более того. Думаю, нам по силам эту историю переломить, сначала нужно качественно отработать оставшиеся семь матчей и выиграть регулярку, затем будем биться за победу в плей-офф.

Да, январь мы начали с двух поражений. Но сезон длинный, все матчи не выиграешь, в последнее время нашли свою игру. Поражение от "Йокерита"? Мы там просто в какой-то момент начали неправильно действовать.