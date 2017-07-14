Евгений Дадонов: "Отчисление Ковальчука? Мы сами до конца не поняли"

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов, ранее выступавший за СКА, подчеркнул, что команда до конца не поняла причин отчисления Ильи Ковальчука в сезоне-2015/16. По его словам, армейцы просили вернуть форварда, но диалог ни к чему не приводил.

– В прошлом сезоне вы играли с Никитой Гусевым и Вадимом Шипачевым. Тройка мечты? - вопрос Дадонову.

– Мне очень нравилось играть и с Никитой Гусевым, и с Артемием Панариным. Но понятно, что у нас была "химия", которая позволяла творить на льду. Хорошие времена были в СКА.

– Помните сезон, когда вы уступили ЦСКА? Тогда в Ярославле из команды был отчислен Илья Ковальчук и его отправили домой. Расскажите же, что там произошло?

– А нам самим не все было понятно до конца. Мы потом долго обсуждали этот момент с руководством клуба. Просили, чтобы Илья вернулся в коллектив, нам приводили какие-то аргументы против этого. Диалог был, но поначалу он ни к чему не приводил. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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