Евгений Бодров: "Салават" победил "Нефтехимик" за счет хорошей реализации"

Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Бодров после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (6:0) подчеркнул, что сухая победа придаст команде уверенности. Форвард также добавил, что уфимцы победили благодаря хорошей реализации моментов.

- Мы хорошо играли, выполняли тренерскую установку, - цитирует клубная пресс-служба Бодрова. - Важно, что забили свои голы в третьем периоде.

- Уже вторая крупная победа кряду. "Салават Юлаев" образца нового сезона обретает свои черты?

- Конечно, хотелось бы выигрывать так в каждом матче, хотя так всегда побеждать, думаю, не получится, но мы будем стараться.

- В третьем периоде так удачно сыграли, забили. Поймали соперника на контратаках?

- Да, начали ловить соперника на контратаках, соперник где-то начал проваливаться, а мы хорошо реализовывали свои моменты.

- Второй сезон играете вместе с Энвером Лисиным и Игорем Макаровым. У Вас уже взаимопонимание на подсознательном уровне?

- Я не знаю, но сегодня мы сыграли так… Команду, конечно, не подвели, слава Богу, но будем стараться действовать еще лучше.

- Сегодня "юлаевцы" впервые отыграли на "ноль". Это добавит уверенности?

- Конечно, когда играешь на ноль, значит, все делали правильно. Есть кое-какие недочеты, будем их исправлять.