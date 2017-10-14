Евгений Бирюков: "Витязь" играл глубоко к воротам, но у "Магнитки" было больше времени на броски"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Евгений Бирюков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (3:1) подчеркнул, что соперник – хорошая, быстрая команда. Хоккеист "Магнитки" в этой встрече записал на свой счет заброшенную шайбу.

– "Витязь" – хорошая, быстрая команда, - сказал Бирюков. - Нам, конечно, не удался первый период – плохо сыграли у обороне, пропустили контратаку, пропустили гол. Но потом реабилитировались, забили голы и повели в счете.

– На что в раздевалке тренеры обратили внимание?

– Это рабочие моменты, которые мы поняли, раз выиграли. Хорошо, что так закончилось.

– Сегодня две шайбы из трех забили защитники. Была установка на дальние броски или так просто получилось?

– Может быть, соперник глубоко к воротам играл – у нас было больше времени на броски. Получилось, что забили.

– Насколько психологически важно сегодня победить после проигранного матча в Хабаровске?

– Любую игру надо выигрывать. Тем более в нашей ситуации, когда игра идет, то не идет. Хорошо, что выиграли.

– Ярослав Хабаров сделал "хет-трик Горди Хоу" (гол, передача и драка. - Прим. "СЭ"). Для защитников это вообще редкость. Как-нибудь поздравите?

– Да, он молодец, тем более у него первая игра после тяжелой травмы. (Юрий ШИРИНКИН)