Евгений Бирюков стал первым, кто сыграл 700 матчей в КХЛ

Защитник магнитогорского "Металлурга" Евгений Бирюков стал первым игроком в истории КХЛ, кто сыграл 700 встреч в лиге. Примечательно, что все эти матчи он провел в свитере "Магнитки".

Юбилейной для игра стала встреча с "Авангардом", прошедшая в субботу. Свой первый матч в лиге Бирюков сыграл 3 сентября 2008 года - в тот день "Металлургу" противостоял питерский СКА. За 700 игр Бирюков забросил 21 шайбу и отдал 105 результативных передач при показателе полезности "+112" и 413 минутах штрафа. В текущем сезоне 32-летний защитник набрал 10 (2+8) очков в 36 поединках. В среднем, он проводит на льду по 18 минут и 52 секунды. Также Бирюкова признали лучшим игроком минувшей игровой недели.

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