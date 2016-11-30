Евгений Бирюков: "Сожаления о том, что не попал в НХЛ, не испытываю"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Евгений Бирюков в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что не испытывает сожаления по поводу того, что ему не удалось попасть в НХЛ. По словам 30-летнего россиянина, с годами он стал относиться к этой ситуации с пониманием.

– Сразу три партнера вашего возраста по "Металлургу" доросли до уровня НХЛ: Малкин, Кулемин, Худобин. Было ли у вас желание попробовать свои силы за океаном?

– Желание попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира есть, наверное, у каждого хоккеиста. Но не получилось.

– Внутреннего сожаления нет по этому поводу?

– Только рад за ребят, что им удалось закрепиться в НХЛ, строить свои карьерные пути. Сожаление? Его нет. Может, когда-то я и мог жалеть, что не уехал, не рискнул. А сейчас отношусь к этой ситуации с пониманием. Видимо, судьба дала мне шанс проявить себя в хоккее на родине.

– Что можете сказать молодым ребятам "Металлурга", которые сейчас делают первые шаги с командой мастеров?

– Чтобы ценили свои шансы, которые им обязательно дадут тренеры. Надо работать, терпеть и тренироваться, ждать своего шанса. Не опускать руки – работать и верить в себя!