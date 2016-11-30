Евгений Бирюков: "Для возвращения в сборную одного желания недостаточно"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Евгений Бирюков, который является рекордсменом команды по числу проведенных матчей, выразил желание вновь сыграть за сборную России. По словам 30-летнего хоккеиста, если игрока перестали вызывать в сборную, надо работать и доказывать дальше, что ты достоин уровня национальной команды.

– Желание вернуться в сборную России, конечно, есть, – приводит официальный сайт КХЛ слова Бирюкова. – Но в данном случае не все зависит от желания. Игра в национальной команде – особый престиж! Всегда рад приехать и помочь сборной. И если перестали звать – надо работать и доказывать дальше, что ты достоин уровня национальной команды.

Евгений Бирюков является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером мирового первенства 2015 года в составе сборной России.