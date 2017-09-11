Евгений Башкиров: "Было интересно посмотреть на новый состав "Лады"

Полузащитник "Крылья Советов" Евгений Башкиров побывал на игре "Лады" и в интервью пресс-службе тольяттинцев отметил, что нападающий самарцев Павел Голышев – главный фанат хоккея в команде. Хавбек также отметил игру форварда "Лады" Александра Стрельцова.

– Трансляции матчей "Лады" смотрите?

– Только если получается. У нас в команде есть Паша Голышев, который большой фанат хоккея, и какие-то матчи удается посмотреть вместе с ним или обзоры. Не скажу, что это так часто происходит, но после матча, на который мы приехали посмотреть вживую, постараемся делать это чаще. Несмотря на результат, сам по себе матч очень хороший и мы получаем удовольствие от игры и организации мероприятия.

– Как вам игра "Лады"?

– Они бьются, не дают болельщикам разочароваться. Были очень хорошие эпизоды, когда они надолго запирали "Металлург" в своей зоне, просто надо было реализовывать эти моменты, но вместо этого получали голы в свои ворота после контратак. Есть очень хорошие моменты и комбинации в игре "Лады".

– Так как вы интересуетесь хоккеем, то знаете, что магнитогорский "Металлург" - один из сильнейших клубов лиги?

– Конечно, поэтому не секрет, что многих игроков "Крыльев", которые приехали со мной, скорее заинтересовала вывеска матча. Мне было интересно посмотреть на состав "Лады", которая сейчас обновляется: состав, маркетинг, медиа. Переживаем за соседей, надеемся увидеть их на нашей игре в Самаре. Конечно, понимаем, что с их плотным календарем это очень тяжело.

– Кто-то из игроков "Лады" поразил своей игрой?

– Мне больше всего понравилась игра в исполнении Александра Стрельцова, который живенько вкатывался в зону соперника и доминировал там. У него футбольная фамилия, может быть, еще и поэтому я обратил на него внимание.