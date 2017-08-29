Евгений Артюхин: "Я попал с корабля на бал"

Новичок московского "Динамо" Евгений Артюхин после победы над "Йокеритом" (2:1 Б) подчеркнул, что ощущал дискомфорт в скорости. По словам форварда, он попал с корабля на бал.

Напомним, что нападающий заключил соглашение с бело-голубыми 28 августа. Контракт рассчитан на один сезон.

– Каково впечатление от первого матча в составе "Динамо"? – вопрос Артюхину.

– Как-то быстро все. Как говорится, попал с корабля на бал. Тем более что соперником оказался "Йокерит" – крепкая, быстрая команда. Я чувствовал дискомфорт в скорости, а так нормально. Тренировался, готовился и физически чувствовал себя неплохо.

– Где готовились?

– Самостоятельно. Есть группа ребят, которые тоже находились без контрактов. Мы арендовали лед и шесть раз в неделю занимались. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Зачем "Динамо" понадобился Артюхин?