18:34 | ХОККЕЙ — КХЛ

Евгений Артюхин: "Сибири" нужно подтянуть игровую дисциплину"

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Капитан "Сибири" Евгений Артюхин рассказал, что не считает старт команды в новом сезоне КХЛ успешным. "Сибирь" набрала 14 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции.

– Не сказать, что старт успешный: были игры, которые могли выиграть, но не получилось. Нужно подтянуть игровую дисциплину, – приводит слова Артюхина "Р-Спорт". – Это касается не только удалений, но и игровых моментов, выполнения тренерского задания на игру. У нас очень молодая и перспективная команда, в составе есть хорошая прогрессирующая молодежь. Но нам нужно подтянуть выполнение игрового задания – не всегда его выполняем.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160914/1079390560.html

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