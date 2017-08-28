Евгений Артюхин перешел в московское "Динамо"

Московское "Динамо" подписало контракт с нападающим Евгением Артюхиным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один год. Он будет выступать под 44-м номером.

Минувший сезон Артюхин провел в "Сибири", за которую сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков. Всего в КХЛ форвард записал на свой счет 335 игр и 91 (42+49) балл.