Евгений Артюхин перешел в московское "Динамо"

Московское "Динамо" подписало контракт с нападающим Евгением Артюхиным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один год. Он будет выступать под 44-м номером.
Минувший сезон Артюхин провел в "Сибири", за которую сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков. Всего в КХЛ форвард записал на свой счет 335 игр и 91 (42+49) балл.
Евгений Артюхин пополнил состав московского "Динамо".– ХК "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 28 августа 2017 г.
Соглашение рассчитано на 1 год.https://t.co/mIl7oOUsLX#МыДинамо pic.twitter.com/WtFjxmDx1H
Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/6642-evgeniy_artyuhin_popolnil_sostav_belo_golubyih
Материалы других СМИ
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вишневского то почему упустили? Плюс Макса Финогеныча надо было переманить, он с детства за динаму, Калинина, Маркова(даже обоих):)
19:33
Kent....
Одни звезды)))))Варнаков,Анискин,казионов,Игнатушкин,Артюхин)))))Динамо что вы творите???!!!не состав а полное ж..а
19:23
Kent....
Ууууууу ну все
19:20