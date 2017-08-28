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19:01 | Хоккей — КХЛ

Евгений Артюхин перешел в московское "Динамо"

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Московское "Динамо" подписало контракт с нападающим Евгением Артюхиным, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 34-летним игроком рассчитано на один год. Он будет выступать под 44-м номером.

Минувший сезон Артюхин провел в "Сибири", за которую сыграл 54 матча и набрал 9 (5+4) очков. Всего в КХЛ форвард записал на свой счет 335 игр и 91 (42+49) балл.

Дополнительная информация

https://dynamo.ru/news/6642-evgeniy_artyuhin_popolnil_sostav_belo_golubyih

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Вишневского то почему упустили? Плюс Макса Финогеныча надо было переманить, он с детства за динаму, Калинина, Маркова(даже обоих):)

19:33

Kent....

Одни звезды)))))Варнаков,Анискин,казионов,Игнатушкин,Артюхин)))))Динамо что вы творите???!!!не состав а полное ж..а

19:23

Kent....

Ууууууу ну все

19:20